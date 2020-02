Potenza, l'impianto Tempa Rossa produrrà 50 mila barili di petrolio al giorno

POTENZA - «Tra qualche mese» il Centro Olio di Tempa Rossa, in Basilicata, produrrà 50 mila barili di petrolio al giorno: la conferma è arrivata da Total, Shell e Mitsui poco dopo la firma dell’accordo con la Regione Basilicata, nel pomeriggio, a Potenza, sull'avvio dell’impianto. Nel Centro Olio le prove di esercizio sono cominciate il 12 dicembre 2019 e, ha confermato un dirigente di una delle tre compagnie, «stanno dando i risultati attesi».

UNA OPPORTUNITA' PER I LUCANI - Oggi è una data importante: il petrolio deve essere un’opportunità per la Basilicata, nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini": è il primo commento del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo aver firmato l’accordo con Total, Shell e Mitsui per l'avvio dell’attività del Centro Olio di Tempa Rossa, tra Gorgoglione (Matera) e Corleto Perticara (Potenza).

L’accordo prevede che la Regione riceva in totale circa 1,2 euro per ciascuno dei 50 mila barili di petrolio estratti ogni giorno quando l’impianto sarà a regime e compensazioni ambientali per 50 milioni di euro ogni cinque anni per cinque quinquenni, oltre a somme minori per una rete di monitoraggio ambientale. L’intesa prevede, infine, che alla Regione Basilicata spettino 40 milioni di metri cubi di gas all’anno per 30 anni.

Oltre a Bardi e ai rappresentanti delle tre compagnie petrolifere, hanno assistito alla firma dei documenti tre assessori regionali lucani, Franco Cupparo, Rocco Leone e Gianni Rosa e dirigenti dell’Arpab.