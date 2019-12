«San Carlo» Potenza, c'è la copertura finanziaria 2020 per tutto il personale

POTENZA - La Regione Basilicata ha «reperito le risorse per la proroga dei contratti al 31 dicembre 2019», dei lavoratori precari dell’ospedale San Carlo di Potenza, e "garantire i servizi e i livelli essenziali di assistenza», ha assicurato «la copertura finanziaria anche per il 2020 per tutto il personale a tempo determinato che non ha completato il periodo di 36 mesi».

Lo ha annunciato, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore alla sanità, Rocco Leone, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Ugl e Fsi «per discutere sulla vertenza dei lavoratori precari del San Carlo». Per i lavoratori a tempo determinato che hanno già superato i 36 mesi «bisognerà attendere l’approvazione dell’emendamento presentato in Parlamento che consentirebbe l’estensione dei benefici, legati alle stabilizzazioni, della cosiddetta legge Madia».

«Le parti, infine, convengono - si precisa nella nota - sulla necessità di avviare al più presto la stagione dei concorsi per il reclutamento di tutte le figure professionali indispensabili nel servizio sanitario regionale, a partire da medici, infermieri, oss, ostetriche, tecnici di laboratorio e di radiologia, personale amministrativo e altre professioni sanitarie»