Basilicata, Cassazione annulla domiciliari dirigenti Eni

La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, la decisione con cui il Tribunale del Riesame di Potenza aveva disposto gli arresti domiciliari per il responsabile del Distretto meridionale dell’Eni (dal 2011 a 2014) Ruggero Gheller, e per l’operation manager del Distretto (dal 2011 al 2013) Andrea Palma, coinvolti in un’inchiesta della Procura del capoluogo lucano sugli sversamenti di petrolio nel Centro Olio Val d’Agri.

Il pm potentino Laura Triassi aveva presentato un ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere l’applicazione delle due misure cautelari per Gheller e Palma, che il gip non aveva riconosciuto: il Riesame, a maggio, aveva accolto questa richiesta ma i legali avevano poi presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Nella stessa inchiesta, i domiciliari, lo scorso 23 aprile, erano stati disposti per un altro dei responsabili del Distretto Meridionale dell’Eni, Enrico Trovato, ora a processo con il rito immediato.