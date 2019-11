Latronico, installata prima gabbia per frenare l'invasione dei cinghiali

E’ stata istallata, a Latronico, la prima gabbia per cercare di catturare i cinghiali che si avvicinano al centro urbano. La cittadina termale, suo malgrado, è diventata un po’ il simbolo dell’allarme del pericolo cinghiali perché proprio a Latronico è capitato che per diverse sere consecutive dei cinghialotti siano stati visti indisturbati vagare nella piazza principale del paese.

Per questo, dopo alcune riunioni in Prefettura assieme agli altri sindaci, il primo cittadino di Latronico Fausto De Maria aveva condiviso un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente per catturare i cinghiali all’interno del nucleo urbano attraverso le gabbie, e poi collaborare con i selecontrollori per monitorare le aree su cui intervenire. «A Latronico – ha fatto sapere De Maria – è stata allestita la gabbia per catturare i cinghiali nel primo punto nei pressi del nostro centro urbano. Un ringraziamento alla polizia ambientale regionale e al dipartimento Ambiente della regione Basilicata e alle forze dell’ordine. Un ringraziamento poi va ai cacciatori e ai selecontrollori che stanno collaborando con noi per superare questa emergenza. Non molliamo sul problema, solleciteremo sempre tutti gli enti competenti a fare la loro parte».

Chi si occuperà della cattura dovrà comunicarlo alle forze dell’ordine, così come dovranno essere resi noti i giorni in cui si effettueranno i prelievi che, ovviamente, dovranno svolgersi «nel pieno rispetto delle tecniche generalmente utilizzate in questi casi». Tra le ragioni alla base dell’adozione del provvedimento, accanto al bisogno di evitare «danni all’agricoltura e alla viabilità», anche le necessità di «tutela dell’incolumità pubblica e privata», e di impedire «il diffondersi di specifiche malattie infettive». Si tratta di una sperimentazione che si è resa necessaria in seguito ai diversi episodi degli ultimi mesi e che, come ha spiegato il sindaco, è stata possibile con una collaborazione con un’azienda che in un’altra area della Basilicata ha utilizzato già questo sistema e che si occuperà di provvedere, secondo legge, alla macellazione dei cinghiali. L’idea di catturare questi animali con le gabbie non è nuova in Italia.

Il consiglio comunale di Penne, in Abruzzo, l’8 maggio scorso, ha approvato un regolamento per ridurre il numero di cinghiali nella riserva regionale Lago di Penne, gestita dalla cooperativa Cogestre, tramite l’adozione di recinti di cattura (’associazione Cospa aveva annunciato di aver presentato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Pescara). Stessa cosa, anche se qualche anno prima (nel 2013) a Genova.