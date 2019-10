Basilicata, circa 5mila imprese con titolari over 70: prime quelle agricole

«Nel primo semestre 2019 sono 4.855 in Basilicata (3.033 in provincia di Potenza e 1.822 in provincia di Matera) i titolari di azienda over 70": lo ha reso noto il presidente di Confcommercio imprese Italia di Potenza, Fausto De Mare.

«La percentuale sul totale delle imprese iscritte alla Camera di Commercio - ha spiegato - è pari al 12,8%, con una percentuale di donne over 70 del 32,6%». I dati resi noti da De Mare sono una rielaborazione di dati della Camera di commercio di Milano, «dai quali emerge che il problema della continuità d’impresa resta uno dei temi più delicati da affrontare nella vita dell’azienda. Per questo dobbiamo dedicare, anche come Camera di Commercio, maggiore attenzione con l’obiettivo di sensibilizzare e supportare le imprese lucane coinvolte in processi di passaggio e di trasmissione d’impresa».

In particolare, «subito dopo le imprese in agricoltura (3.580 sono a conduzione over 70) ci sono quelle del comparto commercio (580) a cui aggiungere comparti similari, come ristorazione (116) e altri servizi (84). A livello provinciale sono aumentati in un anno i 'capitani d’azienda con i capelli bianchì sia a Potenza (132 in più) sia a Matera (126 in più) - ha concluso De Mare - a conferma che l’invecchiamento 'attivò è un fenomeno diffuso con una presenza significativa di donne in maniera uniforme nelle due province sia in aziende agricole sia commerciali».