Emergenza acqua, Bardi: «In arrivo 2,7 mln per interventi a Muro Lucano

POTENZA - La Regione Basilicata «ha disposto un finanziamento di circa 2,7 milioni di euro, per la realizzazione di opere idriche e fognarie a Muro Lucano (Potenza)». Lo ha annunciato, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, il governatore lucano Vito Bardi, poiché «in alcune zone del centro abitato e nelle periferie i cittadini sono costretti a sopportare uno storico disagio: il razionamento dell’acqua ogni pomeriggio e fino alla mattina successiva».

«Ho contattato - ha detto Bardi - i vertici di Acquedotto Lucano per avere notizie sui tempi per la costruzione della condotta di adduzione dai pozzi ai serbatoi cittadini, e circa l'avvio dei lavori di efficientamento della vetusta rete idrica urbana. Acquedotto Lucano ha comunicato che stanno per essere ultimati i lavori di razionalizzazione dello schema idrico del Marmo, con la realizzazione di due pozzi di emungimento dell’acqua, risultata di ottima qualità, del serbatoio di accumulo e dell’impianto di sollevamento, per un importo complessivo del progetto - ha concluso - di circa 1,8 milioni di euro».