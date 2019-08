Di Maio a Tito per partecipare ad assemblea Movimento 5 stelle

POTENZA - Il vicepremier Luigi Di Maio è arrivato poco fa in un albergo di Tito, comune alle porte di Potenza, dove parteciperà a un’assemblea del Movimento 5 Stelle. Il ministro dello Sviluppo economico non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti che lo attendevano all’ingresso dell’albergo. L’assemblea si svolge a porte chiuse per la stampa.