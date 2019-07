Rifiuti, scatta la tolleranza zero a Potenza: «multe salatissime»

POTENZA - Con l’ausilio di cento telecamere - la cui presenza, per motivi di privacy, sarà segnalata da cartelli che saranno installati nei prossimi giorni - il Comune di Potenza avvierà la «tolleranza zero» contro il conferimento illecito dei rifiuti: sono previste «multe salatissime» per cittadini e imprese che non rispetteranno le norme sulla raccolta differenziata. L’annuncio è stato dato stamani, in una conferenza stampa nel corso della quale il sindaco, Mario Guarente, ha invitato i cittadini del capoluogo lucano «a denunciare, anche in forma anonima, tutti gli incivili».

Durante l’incontro con i giornalisti - che si è tenuto nella Sala dell’Arco del Municipio - l’assessore comunale all’ambiente, Alessandro Galella, ha inoltre ricordato "l'importanza del lavoro degli ispettori ambientali dell’Acta (la municipalizzata che gestisce il servizio di raccolta)» e che "il mancato rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti produce un grave danno non solo all’ambiente ma anche alle casse comunali». La comandante della Polizia locale, Anna Bellobuono, ha invece evidenziato che «per rispondere alla sollecitazione dell’amministrazione comunale saranno impiegate pattuglie in automobile ma anche agenti in borghese».

Nelle scorse settimane il Comune di Potenza è stato premiato per i dati della raccolta differenziata durante la sesta edizione dell’Ecoforum, ma il «calo del trend» è stato segnalato dall’amministratore unico dell’Acta, Roberto Spera, il quale ha inoltre evidenziato che «in particolare nelle aree rurali è in aumento il conferimento di 'indifferenziatò da parte anche di persone provenienti dai paesi dell’hinterland del capoluogo lucano».