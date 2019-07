Potenza, maltrattò alunno disabile: condannata maestra di sostegno

Il Tribunale di Potenza ha condannato a tre anni e sette mesi, per maltrattamenti, un insegnante di sostegno in un istituto scolastico del potentino. La vicenda si riferisce al 2018: le indagini partirono dalla denuncia di un genitore, preoccupato per quanto avveniva in classe. L’insegnante di sostegno, secondo gli investigatori, maltrattava l’alunno disabile che gli era stato affidato: i maltrattamenti furono anche descritti da i compagni di classe in alcuni temi. L’uomo è stato anche condannato a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici.