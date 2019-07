Potenza, all'ospedale San Carlo liste d'attesa abbattute del 100%

POTENZA - «Le liste di attesa per le prestazioni erogate nell’ospedale San Carlo di Potenza sono state completamente abbattute": in circa cento giorni «il 100% delle prestazioni nel mirino del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa (Pngla) 2019-2021 è rientrato nei tempi previsti». Lo ha reso noto il direttore dell’azienda ospedaliera, Massimo Barresi, evidenziando che si tratta di un risultato del modello di «impegno, determinazione, grande lavoro di squadra, scelte coraggiose», e «come extrema ratio, anche del blocco dell’attività intramoenia».

Barresi ha poi aggiunto che «per raggiungere tali risultati c'è voluta un’intensa e proficua attività di monitoraggio con incontri, verifiche e controlli e in aggiunta lo stop dell’attività libero professionale intramuraria, per quelle Unità operative di alcune branche specialistiche non in linea con i tempi di attesa massimi dettati dal nuovo Piano nazionale varato dal Ministero della Salute».

Sulle prestazioni che sforavano i tempi di attesa fissati dal Pngla, «si è registrato un abbattimento delle liste d’attesa del 100%: meno di un mese fa, al 3 giugno 2019, si attestavano al 70%». Nel San Carlo, ad esempio, allo scorso 29 giugno tutti e 30 gli ambulatori monitorati «sono risultati nei tempi (100%); al 3 giugno 2019 erano nei tempi 21 (70%); all’11 aprile 2019, erano nei tempi 11 (37%)». Complessivamente - è scritto in una nota - «su tutte le prestazioni erogate dall’azienda ospedaliera e dai suoi presidi, comprensive quindi sia di quelle monitorate da Pngla, sia di quelle non rientranti nei controlli ministeriali che sforavano i tempi di attesa fissati, si è registrato al 29 giugno scorso un abbattimento del 64%, a fronte di un 47% all’avvio di aprile dei monitoraggi».