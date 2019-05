A Potenza fa troppo freddo: termosifoni accesi fino al 10 giugno

POTENZA - A Potenza fa troppo freddo, così il primo cittadino Dario De Luca ha deciso di rimettere in funzione il riscaldamento. Il paradosso, però è che siamo alle porte dell'estate. La motivazione è la seguente: «A causa dell’attuale situazione climatica - caratterizzata da pioggia e temperature non adeguate - i termosifoni potranno restare in funzione a Potenza fino a lunedì 10 giugno». Gli impianti potranno funzionare per otto ore al massimo, dalle ore 6 alle 23 di ogni giorno.