Il parco naturalistico «Viggianello Waterland» diventa realtà

Si chiama «Viggianello Waterland» il nuovo macroattrattore lucano che sorgerà a Viggianello, uno dei «borghi più belli d’Italia» (per conto del Tci) nel cuore del Parco nazionale più grande d’Europa. L’opera «fra acqua e terra» finanziata per circa 2 milioni di euro dalla Regione Basilicata, rientra nel Programma Speciale Senisese.

Il concorso di progettazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è stato bandito dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Locale, dopo un lungo iter burocratico. Difatti il vaglio del grande attrattore viggianellese era stato annunciato giusto un anno fa, insieme al BikePark di Terranova del Pollino (1,4 Meuro), per differenziare l’offerta turistica integrata e portare sempre più visitatori verso la nostra regione.

Oggi come ieri il sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo esprime la propria soddisfazione perché si procede alla concretizzazione di un progetto iniziato circa un decennio fa, redatto e presentato nel 2017. L’attrattore sorgerà in un centro di circa 3 mila anime con un habitat molto suggestivo. Sarà il primo parco naturalistico a realtà tecnologica immersiva al mondo con una passerella panoramica, il racconto del paese e dell’area protetta in tridimensionale.

L’opera riprende il vecchio progetto dell’orto botanico, dedicato al ciclo idrico, un parco ludico-ricreativo alla scoperta dell’importante risorsa presente sul territorio (dalle cui sorgenti attinge una famosa marca di acque minerali della penisola).

L’impianto per lo sport ed il tempo libero prevede interventi per due componenti: natura, sport ed avventura da destinare ad un’utenza giovanile per tutto l’anno e una «natura-svago» riservata a famiglie e piccoli gruppi, unite alla didattica e cultura.

I lavori prevedono basso impatto ambientale: un itinerario arricchito di effetti speciali di ultima generazione tramite un impianto «zipline». Si percorrerà per via aerea l’orto botanico del centro storico, per conoscere le emergenze floro-faunistiche attraverso contenuti multimediali che legano il luogo all’oro bianco.

Particolare attenzione sarà rivolta alla fruizione delle strutture da parte delle persone diversamente abili. L’intervento favorirà la costituzione di un polo attrattivo incrementando i flussi esistenti. Da qui la riqualificazione del tessuto urbano e le emergenze architettoniche. Il tutto per costituire un virtuoso circuito micro-economico con effetti positivi sull’incremento dei livelli occupazionali e dei redditi.