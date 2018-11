Fiumicino, coppia di Potenza ruba borsa con 2kg d'oro e 3mila euro, rintracciati

Approfittando della stanchezza e di un momento di distrazione di un passeggero in transito all’aeroporto di Fiumicino, una coppia di Potenza, entrambi con precedenti penali, in perfetto stile Bonnie e Clyde ha rubato un borsone all’ignaro viaggiatore che lo aveva lasciato incustodito su una poltrona, all’interno dell’area imbarchi «E» dello scalo romano. Un colpo quasi perfetto e che, se fosse andato a buon fine, avrebbe consentito alla coppia di ladri di impossessarsi di oltre due chilogrammi di oro finemente lavorato e di circa tremila euro in contanti, per un valore complessivo di 40 mila euro.

Ad incastrare i due viaggiatori, M.G. 34 anni e M. D. 28 anni, di ritorno da un viaggio di piacere trascorso a New York, sono state le indagini capillari subito condotte dalla Polizia giudiziaria in forza nello scalo romano, con la preziosa collaborazione di Aeroporti di Roma e grazie anche alle immagini ad alta definizione catturate dal sistema di videosorveglianza di ADR. Per la coppia, individuata e rintracciata a Potenza dagli investigatori nel giro di poche ore, è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria per furto aggravato. Secondo quanto si è appreso il passeggero che aveva subito il furto a Fiumicino, un rappresentante di gioielli di nazionalità ceca, si era recato a Milano per acquistare il metallo prezioso per conto della società per cui lavorava e doveva quindi raggiungere Dubai via Istanbul per rivenderlo ad alcune gioiellerie.