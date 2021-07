Turismo in Puglia, Ferragni e Fedez in vacanza a Fasano

FASANO – Ancora vip che scelgono la Puglia per le loro vacanze e ancora una volta la scelta ricade su una delle tante masserie trasformata in resort a cinque stelle. Dopo le presenze nei giorni scorsi degli allenatori Roberto Mancini e Antonio Conte, ora sono anche arrivati nel Fasanese l’imprenditrice Chiara Ferragni e suo marito Fedez. La coppia più famosa e social d’Italia sta infatti soggiornando a Savelletri, come dimostrano le foto postate dalla coppia sui rispettivi social. Non è prima volta che, soprattutto la Ferragni, sceglie Fasano per le sue vacanze. Nella stessa masserie dove alloggia in questi giorni ha anche realizzato di recente uno shooting fotografico.