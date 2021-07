Brindisi, scelto per il restauro il «Capitello medievale»

BRINDISI - Il «Capitello medievale» conservato nel Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi ha vinto la sfida contro il «Tesoretto di Lizzano e Maruggio» risalente al IV Secolo a.C. del Museo Archeologico Nazionale a Taranto. E’ stato infatti il più votato dei due nell’iniziativa «Opera tua», di Coop Alleanza 3.0. che permette di scegliere votando online il capolavoro del territorio di cui sostenere il restauro.



Il Capitello proviene dall’Abbazia medievale di Sant'Andrea all’Isola, e raffigura una danza in cui sono impegnate dodici figure, due maschili e una femminile alternate per ogni faccia, che si tengono per mano, ora abbassando ora alzando le braccia all’altezza delle spalle. L’intervento del restauro prevede una generale analisi preliminare, seguita dalle operazioni di consolidamento e pulitura dell’opera. In seguito, si procederà con l’asportazione delle ossidazioni dovute al tempo e verrà applicato un protettivo.



Proseguono intanto le votazioni per le altre opere da restaurare che andranno avanti fino al 14 ottobre. Da oggi fino al 14 agosto sul sito di Coop Alleanza si potrà scegliere fra l dipinto «Natura morta con cacciagione» che si trova nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, e il dipinto «Madonna con il Bambino e i santi Bartolomeo e Antonio Abate» della Pinacoteca Civica di Fermo nelle Marche.