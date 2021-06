Bari, Decaro consegna sacra manna di San Nicola a Riccardo Muti

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, questa mattina ha consegnato al maestro Riccardo Muti nel foyer del Teatro Petruzzelli, la sacra manna di San Nicola con una dedica speciale da parte della Città:

“Al maestro Riccardo Muti,

orgoglio italiano ed emblema della musica e della cultura nel mondo, il dono più prezioso che la città di Bari possa offrire ai suoi ospiti. Con sincera gratitudine per aver voluto essere con noi in questa occasione straordinaria che segna la ripresa della musica dal vivo dopo un anno durissimo. Il suo talento, la sua professionalità, la sua immensa cultura ed esperienza sono per questa terra fonte inesauribile di ispirazione e di bellezza”.

A ricevere il sindaco in teatro, insieme al Maestro Muti, impegnato in una tre giorni di concerti nel Politeama barese, che terminerà domani, venerdì 4 giugno, era presente il vice segretario generale del MIBACT, Salvo Nastasi e il sovrintendente Massimo Biscardi.