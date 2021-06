Putignano, masterclass di musica con Riccardo Sinigallia: l'opportunità per 10 under 40

Il 19 e 20 giugno al Macello di Putignano (Ba) si terrà una Masterclass di Musica su Scrittura e Autoproduzione condotta da Riccardo Sinigallia, uno dei più importanti e prolifici cantautori, musicisti e produttori discografici del panorama italiano.

Nella sua trentennale carriera ha collaborato con molti dei più importanti musicisti italiani, scritto diverse colonne sonore e sonorizzazioni, e ha prodotto alcune tra le canzoni e i dischi più significativi della scena a cavallo tra gli anni ’90 e oggi. La sua firma come co-autore e produttore si trova sui dischi di Niccolò Fabi, Max Gazzè, Coez, Motta, Luca Carboni, Tiromancino e molti altri, mentre la sua discografia si compone di sette album, quattro come cantautore solista, e tre con il progetto multidisciplinare Deproducers, accanto a Max Casacci, Vittorio Cosma e Gianni Maroccolo.

La Masterclass si svolgerà il 19 e 20 giugno 2021 all’Ex Macello di Putignano ed è rivolta a 10 musicisti under 40 che potranno partecipare gratuitamente a due giorni di formazione in presenza. Verranno approfonditi temi relativi alla scrittura dei testi, melodie e ritmi e a tutte le pratiche utili per l’autoproduzione. Il bando per la partecipazione è disponibile sul sito www.imakeweb.it

La masterclass si concluderà con uno showcase finale aperto al pubblico domenica 20 giugno nel cortile dell’Ex Macello di Putignano, dove si esibiranno i partecipanti e Riccardo Sinigallia nel suo “Concerto a cuor leggero”.