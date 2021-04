Senise, 30enne trova a terra mazzette di banconote con oltre 4mila euro e le porta ai CC

SENISE - Un uomo di 30 anni ha trovato a terra, a Senise (Potenza), 4.455 euro e li ha consegnati ai Carabinieri, che hanno rintracciato il proprietario dei soldi e glieli hanno restituiti.

Il denaro era diviso in quattro mazzi di banconote, avvolti in un foglio di carta: l’uomo li ha trovati in un piazzale e li ha portati ai militari. Il proprietario dei soldi li aveva persi - secondo il suo racconto - mentre andava in banca per effettuare un versamento.