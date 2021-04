«Udire il canto delle due Sirene», l'appuntamento online tra musica e letteratura

Si chiama Udire il canto delle due Sirene, ed è un evento organizzato nell'ambito della rassegna online di musica e letteratura Versi sul Pentagramma, messo in piedi dall’Associazione Seraphicus e dalla Delegazione AICC di Nardò (Le), in collaborazione con l’Università del Salento e l’Associazione di cultura classica - delegazione di Nardò. Un evento che avrà luogo venerdì 23 aprile alle 19.30, trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook dell'Associazione Seraphicus e dell'Associazione AICC Nardò (qui il link con tutte le informazioni).

Un momento di approfondimento con il canto delle Sirene, simbolo di conoscenza o di presunzione di sapere, incarnazione del piacere sensuale o di volontà di autoannientamento. Tra versi, immagini e fluttuanti sonorità, la voce seducente delle Sirene omeriche percorre i secoli e diventa mito contemporaneo. Relaziona la prof.ssa Alessandra Manieri; i Maestri Christian Greco, Sara Metafune, Chiara Rucco, eseguiranno musiche di Debussy, Ravel, Reinecke.