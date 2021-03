Altamura, l'arte colora le case popolari

Il sorriso di Domi, Domenico Martimucci, campeggia in formato gigante. Un murale è stato dedicato al calciatore altamurano, rimasto gravemente ferito il 5 marzo 2015 nell’esplosione di una bomba per l’attentato ad un locale in cui si intratteneva con amici e poi morto l’1 agosto dopo mesi di agonia. Grazie all’arte di strada, il suo volto è stato impresso sulla facciata di una palazzina dell’Arca (Agenzia regionale per la casa e l’abitare) Puglia centrale, in via Parisi.

Con questo ulteriore omaggio, di grande impatto visivo, l’associazione «Noi siamo Domi onlus» ha ricordato un ragazzo diventato un simbolo. La sua morte ha dato vita a progetti di legalità e di antimafia civica. L’opera, realizzata dall’artista Donato Lorusso, rientra nei progetti sociali di riqualificazione dei quartieri di periferia dell’Arca Puglia centrale. «Queste iniziative - spiega l’amministratore unico Giuseppe Zichella - mirano a creare bellezza, nella certezza che vivere in luoghi e contesti urbani belli sia un argine al degrado. Quando dall’associazione Noi siamo Domi, insieme al consigliere regionale Enzo Colonna, è stato proposto un intervento di street art - aggiunge - siamo stati subito pronti a fornire la collaborazione perché è un segnale molto importante di legalità, nel nome di Domenico Martimucci».

Accanto ai progetti sociali, l’Arca sta portando avanti ad Altamura gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio. Sono stati programmati lavori di recupero di quattro palazzine in piazza Piscitelli (zona di via Selva), per un totale di 35 alloggi di Erp. La spesa prevista è di 360.000 euro. I lavori da realizzare sono di risanamento con la rimozione delle parti degradate sino a nuova intonacatura e pitturazione, il ripristino delle parti di calcestruzzo danneggiato, interventi sui lastrici solari, sulla impermeabilizzazione e pavimentazione, sui pluviali.

Ben più consistente e ambizioso è il progetto del Comune, al quale l’Arca collabora, per la candidatura al bando del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Pinqua» (programma innovativo per la qualità dell’abitare). Le aree individuate sono tre: direttrice piazza Santa Teresa - palazzo dell’Acquedotto; zona via Carpentino; zona Via Lago Passarello. Proprio oggi, in mattinata, la sindaca Rosa Melodia illustrerà il risultato della progettazione, da presentare per la richiesta dei fondi.