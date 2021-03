Sanremo 2021, Arisa e il foggiano Gaudiano sul palco la prima sera. Laura Pausini superospite

Prende il via domani sera, martedì 2 marzo, su Rai1, la 71esima edizione del Festival di Sanremo, «70+1», come l'organizzazione e Amadeus, conduttore delle cinque serate, ama definirla. «Nella consapevolezza del momento che stiamo vivendo - ha aperto il direttore di Rai1 Stefano Coletta - sarà un grandissimo spettacolo». «Finalmente ci siamo - ha dichiarato Amadeus, non nascondendo l'emozione - il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno lottato perché questo Festival si facesse. La città è contenta, ci saluta con calore, da qui ripartiranno tante cose. Vi regaleremo cinque serate piene di ospiti, di grande musica, di spettacolo»

Per quanto riguarda l'organizzazione del Festival, domani saranno presenti, come ospiti, Diodato, che canterà in apertura la sua 'Fai Rumore', vincitrice dell'ultima edizione, Loredana Berté, la banda della Polizia di Stato, e Matilda De Angelis nelle vesti di co-conduttrice. I 4 Giovani che si esibiranno nella prima serata sono Avincola, il foggiano Gaudiano, Elena Faggi e Folcast. I big: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Michielin-Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè.

Di conseguenza mercoledì sarà la volta di Shorty, Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou per i Giovani. Big: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote.

Mercoledì 3 marzo sarà sul palco dell'Ariston anche Laura Pausini, fresca vincitrice ai Golden Globes per il brano 'Io sì', colonna sonora del film 'La vita davanti a sé', girato in Puglia da Edoardo Ponti, con Sophia Loren protagonista.