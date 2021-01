«Unica», il nuovo disco di inediti di Ornella Vanoni: grandi autori e uno sguardo al presente

Ornella Vanoni è entusiasta dell'uscita di «Unica», nuovo disco di inediti disponibile da domani, venerdì 29 gennaio: «Alla mia età (86 anni, ndr.) chi fa più un disco di canzoni inedite?» ha rivelato nel corso della conferenza stampa di presentazione, rigorosamente in streaming come richiede il periodo storico. Un album in undici tracce che esce per BMG, prodotto da Mauro Pagani e accompagnato da un parterre di autori che probabilmente solo il nome di Ornella Vanoni poteva raggruppare al suo cospetto: Renato Zero, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Carmen Consoli, Pacifico, lo stesso Pagani, Adriano Pennino, Fabio Ilacqua, che firma 5 brani e cura tutti gli arrangiamenti. Tre i duetti presenti, con Virginia Raffaele (alla sua prima incisione discografica in assoluto), la Consoli e Ilacqua. «Unica» è stato anticipato dal singolo 'Un sorriso dentro al pianto', (composto da Francesco Gabbani e cofirmato da Pacifico e Ornella stessa), e venerdì 29 esce in contemporanea 'Arcobaleno', composta da Giuliano Sangiorgi, accompagnata da un videoclip girato fra le calli e i canali di una Venezia deserta e dai colori rarefatti.

È entusiasta, Ornella, anche di «tutto questo giallo», colore dominante della copertina, in cui è immortalata da Marta Bevacqua, fotografa e videomaker italiana di base a Parigi. E nonostante sia ben avvezza al mezzo tecnologico («Mi piacciono le conferenze in streaming, starei qui ore a raccontarmi»), l'album uscirà in cd, vinile e digital download a questo link (https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni), ma non in streaming, ad eccezione dei brani 'Arcobaleno' e 'Un sorriso dentro al pianto'. Inoltre il divertissement 'Un tè allo specchio', in cui duetta con Virginia Raffaele, sarà presente come bonus track nella prima tiratura del disco, in formato deluxe. A spiegare i motivi di queste scelte è Dino Stewart, Managing Director di BMG: «Unica è un progetto musicale realizzato con lo sguardo e la consapevolezza del terzo millennio, ma con una cura e un’attitudine che in questo nostro tempo la discografia difficilmente può permettersi. Nel corso di due anni di lavoro insieme a Ornella, Adele, agli autori e a tutti i collaboratori ci siamo applicati con una dedizione e con un intento precisi, per arrivare a un risultato finale degno della carriera e delle idee attuali di questa artista straordinaria. Vorrei suggerire la stessa premura anche nella fruizione, con un ascolto attento in un tempo sospeso da altre distrazioni, perché pensiamo ne

valga la pena».

Un’iniziativa speciale per i fan, però, sarà la possibilità di partecipare alla presentazione dell’album con l’artista in diretta il 10 febbraio su Feltrinelli Live, previo acquisto dell’album a partire dal 29 gennaio nelle librerie Feltrinelli e negli store online Feltrinelli.com e IBS.it. Un disco elegante, con cui Ornella, 40 album di inediti all'attivo, due Premi Tenco e una Targa Tenco (la sola donna e prima artista a raggiungere questo traguardo) non dimentica l'altissimo livello della sua lunga e straordinaria carriera ma guarda ampiamente al presente. Perché in fondo, citando il titolo dell'ultima traccia, scritta da Renato Zero, «Ornella si nasce».