Erica Mou canta «Soldi» di Mahmood con «inserti» in barese: il risultato fa impazzire il web

Il successo di «Soldi» di Mahmood, a distanza di quasi due anni dall'uscita (vinse Sanremo nel 2019) è ancora indiscutibile. Tanto che la cantautrice biscegliese Erica Mou ha deciso di eseguirla nel corso della sua partecipazione al Radio 2 Social Club, programma condotto da Luca Barbarossa su Radio Rai 2 (e in video su Rai 2). Tuttavia ha dato al brano un tocco di originalità, aggiungendo alcuni 'inserti' in barese (o - come qualcuno ha commentato - in 'biscegliese'), e in tanti sui social si sono scatenati apprezzando molto questa versione made in Puglia. Il risultato in questo video (la performance completa si può rivedere su Rai Play).