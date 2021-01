Palo del Colle, sindaco vieta falò di inizio Carnevale

Il sindaco di Palo del Colle (Bari), Tommaso Amendolara, ha emesso un’ordinanza anti-falò per il 17 gennaio, per evitare assembramenti in occasione della festa di Sant'Antonio Abate e delle tradizionali 'fanove' accese per l'inizio del Carnevale.

«La tradizione pagana delle fanove è da noi palesi molto sentita - spiega Amendolara -, un momento di condivisione della comunità, in cui si uniscono passato e presente. Purtroppo la pandemia che stiamo vivendo ci impone di evitare momenti di assembramento. Il calore dei falò e il gusto unico dei 'knniad’, la tradizionale zuppa di legumi, sono solo rinviati all’anno prossimo - sottolinea - quando avranno un sapore ancora più speciale». ù

Nell’ordinanza, il divieto è motivato dal fatto che i falò in strada, «costituendo motivo di attrazione per numerosi cittadini desiderosi di incontrarsi intorno al fuoco anche per la tradizionale valenza propiziatoria delle faville, si possono porre come ulteriore pericolo di assembramenti».