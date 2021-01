Decaro ringrazia Borghese dopo '4 Ristoranti' a Bari: «Sosteniamo ristorazione locale»

«Onore ai 4 ristoranti che ieri hanno rappresentato Bari davanti a tutta Italia, ma tutti insieme sosteniamo la ristorazione barese, in ogni modo, la ristorazione che anche ieri sera purtroppo è rimasta a casa e non ha mostrato la sua eccellenza. Io da sindaco della città continuerò a impegnarmi per far si che questo periodo passi il più velocemente possibile così da riprendere tutti a lavorare». Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, prendendo spunto dalla puntata della trasmissione «4 ristoranti» di Alessandro Borghese andata in onda ieri sera su Sky Uno e dedicata alla migliore offerta di pesce crudo, cibo caratteristico del capoluogo pugliese.

Decaro coglie l’occasione per ricordare il «periodo difficilissimo» che sta affrontando il mondo della ristorazione, "forse il più brutto che noi possiamo ricordare», evidenzia. "Tante attività purtroppo oggi sono ancora chiuse - aggiunge - scontano restrizioni, stanno facendo sacrifici e hanno paura di non poter più tornare ad accogliere ospiti e turisti nei loro locali».

«Questa - rileva Decaro - per la città sarebbe una grande sconfitta. Perché i ristoratori sono l’anima dei quartieri, interpretano il calore e l’accoglienza di Bari e dei baresi e aiutano a far conoscere la nostra cultura e le nostre tradizioni attraverso i prodotti tipici e le eccellenze enogastronomiche dei nostri territori».

Mercoledì 13 gennaio 2021