Orologi «made in Basilicata» dal 1879: è uno dei 2 stabilimenti che rifornisce mezzo mondo

BASILICATA - Puntuale come un orologio... lucano. Se la tradizione svizzera in materia di segna tempo è diventata proverbiale, anche la Basilicata non scherza. Merito della famiglia Canonico, che da 140 anni detta i tempi al mondo con la sua produzione esclusiva e qualificata di orologi da torre. L’azienda lucana, fondata nel 1879 da Michelangelo Canonico ed oggi guidata dal bisnipote Michele, è una delle uniche due ditte italiane specializzate in questo particolare settore. L’altra si trova in provincia di Cuneo. Tra le numerose produzioni, realizzate in proprio in tutti i particolari, Michele Canonico ama ricordare «quelle realizzate a Capri, alla Reggia di Caserta, per il Palazzo Reale di Napoli, e, sempre nel capoluogo partenopeo, l’orologio posto nell’arco scenico del teatro San Carlo». L’azienda Canonico è leader assoluta nel Centro e Sud Italia, ma nel corso degli anni ha anche allargato i suoi orizzonti all’estero. «In centoquaranta anni – spiega il titolare - abbiamo soddisfatto le esigenze del mercato italiano ed estero, esportando in Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Svizzera, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Croazia, Austria, Grecia, Nuova Zelanda, Russia, Ucraina, Bulgaria, Romania».

Oltre alla costruzione di orologi da torre la ditta, che ha sette dipendenti, si è specializzata anche nella elettrificazione delle campane. Opera della Canonico è, ad esempio, l’impianto realizzato per la cattedrale di Potenza.

Nel 1892 la «medaglia d’oro al merito industriale» del Ministero dell’Industria; nel 2012 il premio Imprese storiche della Camera di Commercio. In mezzo una storia di artigianato e passione con ancora tanti capitoli da scrivere.