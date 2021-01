Castellana Grotte, niente Fanòve per il 2021, forse una simbolica

Il prossimo 11 gennaio non si accenderanno le Fanòve, i tanti tradizionali falò di gennaio in luoghi pubblici di Castellana (Bari), ma potrebbe essercene una sola, simbolica. Lo comunica il sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo, «con il cuore infranto», precisando che la sofferta decisione è dovuta essenzialmente alle norme anti-Covid. "Tuttavia - sottolinea - in stretto raccordo e condivisione con il Comitato Feste Patronali si sta valutando l’ipotesi di predisporre l’accensione di una singola Fanòva simbolo della devozione, della speranza e della ripartenza di tutti noi castellanesi. Non sarà la pandemia a spezzare il filo della devozione che rende unica la nostra comunità - aggiunge il sindaco - e che va avanti da 330 anni».