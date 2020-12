Sanremo 2021, domani tutti i nomi dei cantanti in gara: la diretta su sito e social della «Gazzetta»

Ventisei cantanti per la categoria Campioni e otto per quella dei Giovani: si conosceranno domani sera alle 21.25 i nomi che comporranno il cast del 71esimo Festival di Sanremo, in programma (pandemia permettendo) dal 2 al 6 marzo 2021. In diretta dal Teatro del Casinò della città ligure, Amadeus li svelerà nel corso della finale di Sanremo Giovani, gara dedicata ai 10 talenti che si giocano 6 degli 8 posti disponibili (gli altri 2 saranno assegnati dal circuito Area Sanremo). Per l’occasione la «Gazzetta» seguirà la serata sul sito www.lagazzettadelmezzogiorno.it con aggiornamenti e il racconto in tempo reale, e con collegamenti in diretta sulla pagina Facebook ufficiale per commentare insieme ai lettori la composizione del cast.

Del resto, se per quanto riguarda la categoria Giovani si fa il tifo per il foggiano Gaudiano e per M.E.R.L.O.T (bolognese ma nato a Grassano, in provincia di Matera), secondo le ultime indiscrezioni potrebbero essere diversi i nomi di artisti delle nostre regioni in gara nella massima categoria. Su tutti si vociferano quelli di Ermal Meta, barese d’adozione, che tornerebbe dopo la vittoria nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, ma anche Elodie, settima lo scorso anno con «Andromeda». Ma visto che Amadeus in conferenza stampa ha rivelato che quella in arrivo sarà tra le edizioni con l’età media più bassa di sempre, un altro nome che si fa spazio tra i ‘papabili’ è quello del 32enne molfettese Gio Evan, famoso per la sua attività di scrittore e cantautore. Se anche lui arriverà sul palco dell’Ariston lo scopriremo solo questa sera.