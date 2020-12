Bari, Babbo Natale in fila alla posta tra gli sguardi dei passanti

«Babbo Natale, ma lei è in fila?», «Sì, devo ritirare le lettere dei bambini». Non è la sceneggiatura di un film, ma è successo veramente questa mattina a Bari, all'ufficio postale di Piazza Umberto I. I passati incuriositi hanno visto l'uomo in rosso con la barba bianca, in fila insieme ai tanti che in questi giorni stanno affollando gli uffici postali per spedire lettere e pacchetti, magari a parenti lontani con cui non potranno trascorrere le festività. E il buon Santa Claus si è messo garbatamente in fila, aspettando il suo turno. Chissà dove avrà parcheggiato la slitta con le renne, dato il traffico del lunedì in centro.