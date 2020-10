CiaoErmal va in tendenza su Twitter e tutti pensano al peggio per il cantante: la reazione è uno spasso

BARI - Attimi di apprensione sui social per Ermal Meta ma fortunatamente è stato un falso allarme. Gli utenti vedendo in tendenza l'hashtag #CiaoErmal hanno pensato subito al peggio ma in realtà si trattava di una semplice risposta data in commento alla foto postata dallo stesso cantante barese. Insomma non un vero e proprio hashtag allarmistico, ma gli algoritmi si sa sono imprevedibili, così il semplice frutto di un saluto social è finito in tendenza perché è stato "ripetuto" un po' troppo spesso.



In breve tempo la bacheca di Ermal è stata inondata di messaggi e cinguettii ironici, ma la risposta del cantante barese è stata ancora più spassosa. Quando si dice: troppo rumore per nulla

Ma raga, tutto bene? L’hashtag ciao Ermal anche no! Roba da grattarsi — Ermal Meta (@MetaErmal) October 3, 2020