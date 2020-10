Il Sentiero dell'Anima: la poesia incontra il Parco in un appuntamento sul Gargano

La poesia che si unisce al fascino di un parco, incastonato tra i boschi e le pietre del Gargano. È Il Sentiero dell'Anima, che dà il nome all'omonimo premio nazionale di poesia, giunto alla 16esima edizione e bandito con le edizioni del Rosone, e il 4 ottobre sarà dato spazio alla premiazione, dopo una lunga attesa. L'appuntamento è domenica mattina alle 10 nel parco (qui il link per registrarsi), che si trova al km 13 sulla strada che collega San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. Si comincerà con la premiazione della sezione C, e i partecipanti quest'anno provengono anche da città europee, Londra, Ginevra, Treviso, Genova, Udine, Firenze, Taranto, Foggia. Alle 11, poi, visita al parco: una vera e propria passeggiata poetica con i versi di Gianni Rodari. Alle 11.30 premiazione delle sezioni A e B: ad ogni poeta viene dedicata non soltanto l'installazione permanente dei versi, ma anche un'illustrazione e la cura di un albero.

L'evento rientra nella rassegna "Sacro e Profano" promossa da Fa CALL - cultura, ambiente, legami e legalità insieme alla Biblioteca Francescana San Matteo. Tutte le informazioni su https://www.facebook.com/sentierodellanima