Galatina, al liceo Vallone sagome di grandi personaggi come distanziatori, la ministra Azzolina: «Idea geniale»

GALATINA - Al liceo Vallone di Galatina, in provincia di Lecce per garantire il distanziamento in Aula magna sono stati realizzati e usati come distanziatori sagome raffiguranti grandi donne e uomini della cultura italiana e mondiale: da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino da Nilde Iotti a Rita Levi Montalcino.

«Oltre che utile, come vedete, l’effetto è anche simpatico. Un’idea che strappa un sorriso in un momento di lavoro pressante», scrive la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, postando le foto dei ragazzi accanto alle sagome su fb.

«La dirigente scolastica Maria Rosaria Bottazzo può così incontrare genitori e studenti in tutta sicurezza, per organizzare la ripresa delle lezioni che, in Puglia, sarà il 24 settembre. Faccio i miei complimenti e auguro buon lavoro a questa e alle altre scuole che stanno terminando i preparativi per la riapertura di giovedì prossimo», conclude la ministra.