«L'annunciazione dell'amore» della Pinacoteca di Bari torna al suo antico splendore

BARI - La scultura in gesso “L'annunciazione dell'amore” (1898) ubicata nella Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” a Bari tornerà al suo antico splendore grazie a Coop Alleanza 3.0 che ne sosterrà il restauro. L'operazione sarà portata a termine grazie a “Opera tua”, il progetto che sposa il sostegno alla cultura, attraverso la valorizzazione e il recupero di capolavori locali, con l’eccellenza dei prodotti enogastronomici della linea Fior fiore Coop nell’ambito di “1 per tutti 4 per te”, la nuova iniziativa solidale di Coop Alleanza 3.0. Infatti con “1 per tutti 4 per te” l’1% del valore degli acquisti di soci e consumatori di prodotti della gamma di eccellenza Fior fiore andrà a sostenere anche l’edizione 2020 di “Opera tua”. Il capolavoro locale è stato preferito dal 71% dei soci Coop votanti nella tappa di “Opera tua” che dal 1° al 31 agosto è stata dedicata alla Puglia. L’opera da restaurare La scultura in gesso “L'annunciazione dell'amore” (1898) ubicato nella Pinacoteca Metropolitana di Bari, opera dell’artista Filippo Cifariello che fu presentata alla Biennale di Venezia del 1899. Si tratta di un gruppo per fontana la cui versione in marmo si trova in un museo di Boston, mentre il bronzo fu acquistato da Felice Spera che lo collocò nel giardino della sua villa a Napoli. Nella sua autobiografia Cifariello ci dà la seguente notizia: “Oltre ai busti completati, ultimai un grande gruppo che non riuscì a soddisfare in alcun modo i miei desideri. Lo plasmai e riplasmai molte volte, senza raggiungere le linee sognate.

Al gruppo detti il titolo "L'annunciazione dell'amore”. L'opera risente, infatti, di un palese impaccio nella concezione dell'opulento nudo femminile che è un ritratto di Maria Brown, prima moglie dell’artista, protagonista e vittima della loro burrascosa unione, finita in tragedia. Gli stessi tratti morbidi e carnosi ricompaiono nel busto della Sfinge. “Opera tua” 2020 Si terranno fino a novembre le tappe di “Opera tua” che toccheranno altrettante regioni in cui è presente la Cooperativa: ogni mese, due gioielli artistici della stessa zona vengono proposti a soci e clienti che, con il loro voto, determinano a quale opera destinare i fondi per il recupero (sotto l’elenco delle tappe e delle opere proposte per il 2020). Per votare l’opera da restaurare basta collegarsi al sito di Coop Alleanza 3.0 (www.coopalleanza3-0.it) navigare nella sezione dedicata al progetto accessibile anche dalla short url all.coop/operatua. L’andamento dei voti sarà visibile sul sito e l’opera vincitrice verrà resa nota alla fine di ogni tappa. Online sarà possibile seguire il restauro, con informazioni sui tempi e l’avanzamento.

Le opere da restaurare sono state scelte con Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali (www.fondacoitalia.it), in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco (www.patrimoniomondiale.it) e le istituzioni territoriali. Anche quest’anno, “Opera tua” può contare anche sul patrocinio del Touring Club Italiano, associazione non profit (www.touringclub.it), che si occupa da oltre cent'anni di turismo, cultura e ambiente. Una peculiarità del progetto è proprio il legame con il territorio, con l’individuazione di opere espressione della cultura delle diverse aree e realizzate da artisti legati alle varie regioni. Una galleria di capolavori che sintetizzano la multiforme produzione artistica italiana nei secoli: dal dipinto di personaggi illustri, all’arte religiosa, alle rappresentazioni statuarie.

Per Coop Alleanza 3.0 la cultura rappresenta un veicolo essenziale di coesione sociale; per questo la Cooperativa si impegna inoltre a riservare ai propri soci, tramite accordi di convenzione, importanti vantaggi sugli ingressi ai principali musei, teatri, cinema e altri luoghi di cultura. Cosa è “1 per tutti 4 per te” Con l’iniziativa “1 per tutti 4 per te” l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito di intervento: si va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla solidarietà locale e internazionale. All’azione collettiva partecipano tutti coloro che fanno la spesa alla Coop.

I risultati di “Opera tua” nelle tre 23 capolavori restaurati Grazie alle tre edizioni precedenti di “Opera tua”, Coop Alleanza 3.0 ha restaurato 23 capolavori artistici.