Monopoli, nasce l'app che segnala le spiagge senza assembramenti

MONOPOLI - Al mare, per favorire il distanziamento contro il contagio da virus maledetto, ci pensa un’app. Si chiama «InSpiaggia Puglia» e segnala in tempo reale gli assembramenti sulle spiagge libere con la collaborazione. E il bagnino sulle spiagge pubbliche del Clio, Porta Vecchia, Porto Bianco e area pubblica in zona Macchie al Capitolo, diventa tecnologico in quanto amministra e certifica le conversazioni sull’app da cui scaturisce il risultato del semaforo, rosso, giallo, verde a seconda della presenza della gente sull’arenile. Un servizio ai bagnanti che vede anche la partecipazione della protezione civile. A questo servizio hanno già aderito le città che vanno da Rodi Garganico a Torre Guaceto sull'Adriatico e da Ginosa Marina a Maruggio sullo Ionio.

In provincia di Bari ci sono Mola, Cozze, Polignano a Mare e adesso anche la «città unica». Con una variante voluta dal consigliere comunale di maggioranza Francesco Alba, quella che non è solo l’apporto citizen (utente-bagnante) che determina se la spiaggia è libero o meno ma c’è anche la certificazione dei bagnini al servizio dell’amministrazione comunale che oltre al salvamento in mare lavorano sul fronte sanitario garantendo il distanziamento in spiaggia. L'app è nata da un progetto di InnoPa, start up innovativa vincitrice del progetto Pin della Regione e patrocinata da Pugliapromozione, raccoglie una selezione delle spiagge pubbliche e i loro servizi. L'utente può scegliere la località balneare in base alle proprie esigenze, sabbiosa, con scogli e in base alla densità dei bagnanti in tempo reale. Ogni località è corredata di foto con una breve didascalia che spiega il tipo di spiaggia e anche se nelle vicinanze ci sono parcheggi.

Alla presentazione dell’app c’era il sindaco Angelo Annese con gli assessori ai Servizi sociali Ilaria Morga e allo Sport Cristian Iaia. C’era anche Alba che ha dato il suo fattivo apporto al miglioramento del servizio in zona. I bagnini comunali sono anche presenti sulla spiaggia di Porto Rosso in parte affidata alle mani di un privato che ne garantisce con regolarità pulizia e decoro. «L’app funziona quindi su 5 spiagge - ha detto Annese - che hanno anche l’accesso per diversabili all’arenile». Francesco Alba ha ricordato che «dopo la sperimentazione durata una settimana, ora l’app è pronta per fornire i suoi servizi attraverso uno smartphone o un tablet». Restano valide tutte le regole previste per l’accesso al mare al tempo del covid-19 come portare la mascherina con sé e indossarla quando ci si muove dal proprio posto assegnato. Deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare.