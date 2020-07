Adelfia, scoperta rondinella appena nata in un garage: la foto fa il giro del web

Adelfia - La vita è un miracolo che si perpetua ogni istante che passa. Ha pensato questo Antonio Torres, un cittadino adelfiese, quando ha scoperto il nido di rondinelle nel box garage della sua abitazione. Una immagine istantanea eppure eterna: un cucciolo di essere vivente apre la bocca, in questo caso il becco, per chiedere a sua madre di essere nutrito. E per emozionare noi umani.