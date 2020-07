Mola, «Aiuto, lo squalo!» ma è solo un innocuo «Verdesca»

MOLA - Incontro ravvicinato per un gruppo di pescatori sportivi che a bordo di un gommone hanno incrociato uno squalo lungo più di tre metri. È accaduto al largo di Mola.

I pescatori erano impegnati in una battuta con la lenza quando hanno notato un grosso esemplare avvicinarsi al gommone. I tre hanno temuto il peggio ma con grande abilità sono riusciti a filmare lo squalo, postandolo su youtube, e a liberarlo dalla lenza in cui si era impigliato. «Dal video si capisce che si tratta di uno squalo azzurro – spiega Pasquale Salvemini, biologo marino e responsabile del Centro Wwf di Molfetta – noto come Verdesca, abituale frequentatore dei nostri mari, per niente pericoloso e assolutamente innocuo per l’uomo.

Questi esemplari solitamente amano nuotare in mare aperto ma in assenza di cibo possono avvicinarsi alla costa». Lo squalo, che ha causato il panico tra i pescatori, si è allontanato dopo pochi minuti.