Musica, concerti e Coronavirus: quali scenari si prospettano? Segui la diretta Facebook dalle 21

Il mondo dello spettacolo è tra i settori che stanno soffrendo di più per il blocco totale dovuto all'emergenza Coronavirus: concerti saltati, interi tour rimandati di un anno, festival estivi che sono ormai solo un miraggio, specie nella nostra Puglia, terra dove la musica e la cultura hanno un ruolo preponderante. Quali sono gli scenari che si prospettano? Come stanno vivendo gli artisti questo periodo di incertezza? E dal punto di vista logistico e burocratico, quando è prevista una ripresa delle attività, e soprattutto cosa fare nel frattempo?

Ne parleremo in diretta sulla pagina Facebook de La Gazzetta del Mezzogiorno.it questa sera, martedì 21 aprile alle ore 21.00, insieme ad alcuni ospiti: Pierdavide Carone, cantautore originario di Palagianello (Ta), ex 'Amici', che ha festeggiato da poco il decennale dell'album "Di notte" - disco che gli ha regalato il grande successo di pubblico - e che in questo periodo di quarantena si sta dimostrando tra i più attivi nel mondo dell'arte partecipando a diverse manifestazioni di solidarietà; Carmine Tundo, cantautore e musicista salentino, leader de La Municipàl - pochi giorni fa sono usciti due nuovi singoli della band, 'Canzone d'addio' e 'Che cosa me ne faccio di noi'; Cesare Liaci, salentino, fondatore, presidente e responsabile amministrativo della cooperativa Cool Club, direttore artistico del Festival Sud Est Indipendente, vicepresidente del Distretto Produttivo Puglia Creativa, in cui coordina la rete di Lecce, occupandosi di formazione in ambito culturale. Gli ospiti interverranno in diretta intervistati dalla giornalista Bianca Chiriatti. Sarà possibile intervenire con domande e commenti seguendo l'incontro sulla pagina Facebook.

