Coronavirus, Maestro Mastrangelo dalla Russia aiuta la Puglia: 2mln di mascherine e 100 ventilatori in arrivo

BARI - Il Maestro barese Fabio Mastrangelo, direttore artistico del St. Petersburg State Music Hall Theater in Russia, ha aiutato a trovare per la Regione Puglia, mediando con una spedizione dalla Cina, ben 2 milioni di mascherine mediche e 100 ventilatori per la terapia intensiva, attrezzature necessarie in Italia per l'emergenza coronavirus.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Sputnik Mastrangelo «ad oggi, attraverso SinoPES International Engineering Co. Ltd, con sede a Pechino, in Cina, è stato in grado di acquisire 2 milioni di mascherine FFP2 e 100 ventilatori polmonari. I primi 20 ventilatori dovrebbero essere consegnati all'aeroporto di Bari il 1 aprile con ulteriori spedizioni che si succederanno nei giorni a venire» ha dichiarato. L'idea è nata da l'appello di Michele Emiliano per l'emergenza Covid 19. Il direttore d'orchestra preoccupato per la situazione in Puglia ha usato i suoi contatti per poter aiutare la sua regione natale.

La notizia è stata confermata dallo stesso Mastrangelo sulla sua pagina Facebook.