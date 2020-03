Castellaneta, #IoRestoaCasa con le Favole: da oggi racconti online

CASTELLANETA - Il progetto «Nati per Leggere», attivo dal 2013 a Castellaneta, con le letture ai bimbi in tenera età sbarca sul web. Non poteva essere diversamente ai tempi del Coronavirus, in cui sono sospese ogni attività ludica e culturale.

Le letture continueranno online, con un doppio appuntamento giornaliero sulla pagina facebook del Comune di Castellaneta, alle ore 10 e alle 19, grazie al contributo di «Nati per Leggere Castellaneta», delle ludoteche della città (Cucciolandia, Cuccusettete e Raggio di Sole) e il sostegno di tanti volontari lettori che prestano la propria voce ai racconti.

Si parte oggi, 19 marzo, alle ore 19, nel giorno della festa del papà, con due racconti dedicati proprio a loro.

«In questo momento di difficoltà per tutti – commenta l’Assessore alla pubblica istruzione e cultura Anna Rita D’Ettorre - cerchiamo di rendere più piacevoli le giornate dei nostri bimbi, costretti a rimanere a casa, con momenti di lettura di favole. L’iniziativa è aperta a tutta la comunità, tutti coloro che vogliono contribuire possono inviare i loro video con i racconti, che saranno pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Castellaneta».