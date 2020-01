Il sindaco di Milano riceve il «pacco da giù»: l'idea curiosa di un pugliese e un campano

BARI - Pietro di Cerignola e Stefano originario di Salerno hanno consegnato l’ormai famoso «pacco da giù» che gli studenti del Sud ricevono solitamente da casa, con tutti i viveri necessari per sopravvivere al Nord, direttamente al sindaco di Milano Beppe Sala.

Il sindaco Sala ha aperto le porte del suo ufficio non solo ai due ragazzi ma a una pagina Facebook «unterroneamilano», una finestra sui social che racconta Milano vista con gli occhi di un «terrone». Come mostra la foto di rito, il pacco di cartone è «Fragile, perché contiene il Sud». All'interno prelibatezze di ogni genere: dai taralli pugliesi alla soppressata, passando per dolci tipici meridionali, fino all'amaro più tradizionale della Calabria. Una usanza che il sindaco ha molto apprezzato, tanto da aver ripreso direttamente dal suo ufficio di Palazzo Marino, l'apertura della scatola in un video su Instagram.

«Stefano - ci spiega Pietro - ha aperto la pagina con l’intento di aiutare tutte le persone che dal sud si sono trasferite al nord per lavoro, studio o altro. Aiutiamo tutti ad ambientarsi a Milano, senza sentirsi fuori luogo, facciamo eventi per far conoscere persone, e tante altre attività. Credo abbiate sentito parlare del pullman che ha portato a casa 87 terroni per le feste di Natale, per via dei costi troppo alti dei trasporti».

«Bene - sottolinea il ragazzo - il tutto è stato organizzato da noi, a titolo completamente gratuito. Al ritorno delle feste questi ragazzi hanno portato i prodotti tipici, abbiamo fatto una festa per scambiarceli e una buona parte è andata al sindaco di Milano. Forse per Pasqua organizzeremo altri pullman e questa volta toccheremo anche la Puglia, visto che io sono di Cerignola».