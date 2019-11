Samuel, il finalista nigeriano di Italia's got Talent, danza ad Altamura contro il caporalato

Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP, nel Barese, ha scelto un ballerino freestyle per la realizzazione del video lanciato sui social e sul web per la campagna contro il caporalato. Il protagonista del video, Samuel Olatidoye, finalista del programma televisivo Italia's Got Talent 2019, di origini nigeriane, ha studiato ed ha vissuto in Italia fino a pochi mesi fa, prima di trasferirsi in Germania dove si esibisce e mostra le sue performance sui migliori palchi della scena internazionale berlinese.

Il set dello spot è stato quello di un campo di Lenticchia di Altamura IGP all’alba di uno dei primi giorni di luglio, immediatamente prima della raccolta. Il video racconta il sogno di un lavoratore di colore che, incantato dalla bellezza del paesaggio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e di un campo di Lenticchia IGP inizia a ballare sulle note di un pezzo swing del 1923 composto per denunciare la schiavitù nei campi negli Stati Uniti d’America in quell’epoca. Fondamentale la collaborazione con il produttore Francesco Colonna che ha scelto e re-mixato le musiche nonché la collaborazione con Miki Priore per la sceneggiatura e la regia e con Michele Masiello per le riprese ed il montaggio.

«Con il mio stile voglio mostrare a chi mi guarda quello che sento, cerco di esprimere con il mio corpo i sentimenti che la musica mi offre. – dice Samuel - Quando mi è stata proposta la collaborazione da parte del Consorzio ho immediatamente pensato che la cosa fosse interessantissima. Poter ballare nei campi di Lenticchia di Altamura e collaborare con il Consorzio per dire NO al Caporalato è stata per me una grande occasione»

«La potenza della sua danza ci ha permesso di lanciare un messaggio forte e di dare il nostro piccolo contributo per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del grande problema del caporalato, purtroppo ancora non debellato» – asserisce Gerardo Centoducati direttore del Consorzio.

Il video è visibile a questo link: https://www.lenticchiadialtamura.it/samuel/