Bari, ottobre pieno alla Feltrinelli: in arrivo Levante, Niccolò Fabi e Paolo Bonolis

BARI - Ottobre mese pieno per la libreria laFeltrinelli di via Melo: non solo musica, ma anche tanti libri negli eventi in programma a Bari. Ad aprire le danze, tra i più attesi, c'è l'arrivo di Levante, che martedì 15 presenterà il suo nuovo album ‘Magmaememoria’.

Tre giorni dopo, venerdì 18, sempre nello store del centro, sarà il turno di Niccolò Fabi e del suo nuovo ‘Tradizione e Tradimento’. Restando nel campo delle musica, il 26 ottobre ci saranno Benji & Fede, per un firmacopie fuori programma e inizialmente non inserito in calendario. A chiudere il mese, giovedì 31, Willie Peyote.

Nel campo dei libri, invece, il 25 ottobre è atteso presso l’AncheCinema, Paolo Bonolis. Il presentatore, tra i volti più noti della televisione italiana, presenterà il suo primo libro: si intitola ‘Perché parlavo da solo’ ed è composto da una serie di racconti divisi in 18 capitoli. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere l’autografo di Bonolis, però, bisognerà acquistare il libro presso gli store de laFeltrinelli.