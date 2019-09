«Uomini vs. Donne»: esce il libro dello youtuber barese Daniele Condotta

Conta circa 1 milione di seguaci, anzi di followers. Parliamo del 33enne barese Daniele Condotta che a partire da domani, giovedì 26, sarà nelle librerie con il suo primo libro Uomini Vs. Donne - Manuale di sopravvivenza alle relazioni di coppia, edito dalla prestigiosa casa editrice Baldini+Castoldi (pp. 160, 15 euro).

Condotta, che ha iniziato la cui carriera artistica circa 10 anni fa come autore dei testi e comico, ha intrapreso la strada di cabarettista prima in duo e dopo come monologhista. Autore e attore di numerosi video-sketch comici pubblicati sulla sua pagina fan Facebook e su Youtube, l’artista barese forte della sua notorietà e dei suoi followers lancia la sfida all’editoria con il suo libro che affronta il tema delle relazioni di coppia. Condotta regala un manuale divertente e divertito sulle diverse sfumature della vita di coppia, analizzando gli aspetti della realtà quotidiana in cui ciascuno non può che riconoscersi, tra aneddoti spassosi e inevitabili ostacoli da superare.

Condotta, ma lei come si definirebbe?

«Uno che fa tante cose male (ride). Cerco di esprimermi a trecentosessanta gradi e di toccare quante più corde possibili. Il Web, ad esempio, è stata una necessita iniziata 5 anni fa perché non avendo la possibilità di realizzare programmi nelle tv locali per mancanza investimenti e, quindi, di sponsor e produzione. Perciò, pur non essendo pratico della rete, ho deciso di lanciare un format su Youtube. Una puntata zero di un programma, che poi ho spezzettato e mandato in onda in diverse puntate sul Web: il successo è stato incredibile».

Nel libro racconta un po’ il suo percorso di autore e comico?

«Non è autobiografico, sebbene nel libro c’è un capitolo che in cui parlo di me. Essenzialmente il volume sviluppa il tema della vita di coppia, che fono all’anno scorso è stato uno dei temi cardini della mia attività artistica che per due anni ovviamente con altre modalità, ho sviluppato in video. Il libro è una sorta di manuale alla sopravvivenza della vita di coppia».

Quindi, praticamente cosa racconta?

«La vita di coppia non è sempre tutta rosa e fiori. Ci sono i bagagli delle esperienze personali che ognuno porta sulle proprie spalle, a partire dal rapporto con i propri genitori per arrivare allo spettro degli ex. Ci sono le suocere e le cene in famiglia e le aspettative che si scontrano inevitabilmente con la realtà. Soprattutto, c’è la conoscenza reciproca, tra scenate di gelosia e lunghi pomeriggi di shopping, la gita di Pasquetta e il pranzo a casa dei suoi. Aspetti della vita quotidiana in cui tutti si possono riconoscere, ovviamente il tutto è raccontato con tanta ironia».

Come si è trovato col linguaggio scritto e com’è avvenuto l’incontro con gli editori?

«Essendo diverso da quello che normalmente affronto sul palcoscenico, la difficoltà è stata quella di adeguare alla parola scritta all’immagine, quindi avvicinarsi il più possibile al lettore. L’incontro con gli editori non è stato semplice, anche se alla fine Baldini+Castoldi hanno creduto al progetto e mi hanno dato abbastanza libertà per esprimermi».

Cosa succede adesso? È previsto anche. un seguito teatrale?

«Inizieremo un tour promozionale in molte città italiane, partiremo da Bari il 10 ottobre. Sto valutando la possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale».