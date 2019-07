Pitbull a spasso sull’A2, salvato da cinofili Polizia Bari

BARI - Abbandonano un cucciolo di pitbull sull'A2: a salvarlo gli agenti della polizia cinofila di Bari. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del chilometro 13 sulla Salerno Reggio Calabria. L'autostrada presa d'assalto dalle auto per l'esodo estivo era molto trafficata, il cane vagava lungo il ciglio della corsia di sorpasso e ha creato non poco scompiglio una donna presa dal panico nel vedere l'animale si è bloccata al centro della carreggiata, tanto che gli agenti per salvaguardare l'incolumità degli automobilisti hanno recuperato il cane e tranquillizzato la signora evitando tragiche conseguenze per la viabilità.

Il pitbull ora è al sicuro ed è stato ribattezzato con il nome di Gino, in memoria del primo cane poliziotto di Bari morto poco tempo fa. A soccorrere il cane c’era infatti anche Aldo Dammacco, l'agente conduttore di Gino suo “collega” da una vita.