Chef Alessandro Borghese è a Peschici per girare «4 ristoranti»

Alessandro Borghese è approdato a Peschici sul Gargano per girare una puntata del suo noto format «4 Ristoranti», che andrà in onda prossimamente. Lo chef e conduttore televisivo è stato avvistato in queste ore nella località marittima. Caccia aperta ora a quali ristoratori sono stati selezionati.

Il programma «4 Ristoranti» è un format in cui si sfidano quattro gestori, i cui locali sono uniti da una caratteristica comune (ad esempio il tipo di cucina o la location). Il quartetto giudica a vicenda le varie attività, sotto l'occhio attento del noto chef che con il suo voto voto, potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Stavolta tocca al Gargano mostrare le sue specialità. Chissà chi la spunterà.