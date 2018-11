Il 31/12 torna l'Atleticom We run Rome

ROMA, 21 NOV - Il 31 dicembre è in programma il consueto appuntamento con l'Atleticom We run Rome, che quest'anno tocca il traguardo delle 8 edizioni. La gara podistica su strada si disputerà sulle distanze dei 10 (competitiva) e 5 km (non competitiva). Le ultime 4 edizioni targate Atleticom sono state quelle della definitiva consacrazione del tradizionale appuntamento podistico di fine anno: circa 35.000 atleti, tra uomini, donne e bambini, hanno invaso la Capitale, partendo dalle Terme di Caracalla, cuore pulsante del villaggio allestito dagli organizzatori. Anche quest'anno l'Atleticom We Run Rome ripercorrerà i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta a Caracalla. Le iscrizioni all'Atleticom We Run Rome potranno essere effettuate fino al 30 dicembre.