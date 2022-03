Perugia-Lecce: il primo tempo finisce 0-0

PERUGIA-LECCE 0-0 fine primo tempo

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea; Falzerano, Santoro, Segre, Kouan, Lisi; Olivieri, De Luca. A disposizione: Zaccagno, Megyeri, Gyabuaa, Burrai, Matos, Beghetto, Murgia, Dell’Orco, Ghio, D’Urso, Curado. Allenatore: M. Alvini.

LECCE (4-2-3-1): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Blin, Hjulmand; Ragusa, Rodriguez, Listkowski; Coda. A disposizione: Bleve, Borbei, Simic, Helgason, Gendrey, Bjorkengren, Gallo, Strefezza, Majer, Asencio. Allenatore: M. Baroni.

NOTE: Espulso per doppio giallo Kouan (43'); ammoniti Listkowski (17'), Kouan (20'), Falzerano (27'), De Luca (42'), Rodriguez (47'),

PERUGIA – Equilibrio per una partita-spezzatino, condensata di nervosismo, come attesta il doppio giallo da espulsione di Kouan. E' questo il verdetto del primo tempo del match Perugia-Lecce oggi al «Renato Curi». Zero a zero il risultato dopo i primi 45 minuti della sfida valida per il ventottesimo turno della serie B di calcio.

Qualche spruzzata di vitalità dalla cronaca: 11' rimpallo di Rodriguez in area umbra; 12' stessa sorte (rimpallo inutile) di De Luca nell'area pugliese; testata di Coda in braccio a Chichizola al 21'; al 28' colpo di Rodriguez bloccato da Chichizola; al 35' De Luca rientra in campo, la punta sembra in grado di continuare la partita anche se zoppica vistosamente; al 44' Perugia ridotta in dieci uomini per via del doppio giallo (rosso sommato) ordinato a Christian Kouan reo di aver toccato di mano in barriera sulla punizione di Barreca. Inutile le proteste del Perugia. L'episodio innervosisce il match, il cui primo tempo si chiude con sei cartellini assegnati dal messinese Santoro, compreso il doppio che indebolisce numericamente il Perugia.