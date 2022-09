Una Londra blindata dà l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta: il giorno dei funerali

È il giorno dei solenni funerali di Stato per la regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni, e il Regno Unito si ferma per l’ultimo addio alla sovrana più longeva della storia britannica: oggi chiusi musei e molte attività commerciali, cancellati gli appuntamenti in ospedale e i funerali. Londra è blindata come forse mai prima, con Scotland Yard impegnata nella sua più grande operazione di sicurezza per controllare la folla, è atteso un milione di persone nella capitale, e garantire la sicurezza dei circa 500 fra leader e dignitari vari invitati da quasi tutto il mondo. Chiusa stamane al pubblico la camera ardente alla Westminster Hall. Funerali alle 11 locali (le 12 in Italia).

I leader stranieri, capi di Stato e di governo per ultimi, hanno fatto il loro ingresso nell’abbazia di Westminster circa un’ora prima dell’inizio del rito religioso dei funerali solenni della regina Elisabetta II. Fra loro c'è Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (accompagnato a Londra dalla figlia Laura), che rappresenta l’Italia alla cerimonia.

Le telecamere hanno indugiato negli ultimi minuti sull'arrivo del presidente americano, Joe Biden, con la moglie Jill. Biden è stato indirizzato dal cerimoniale britannico nel settore riservato ai dignitari provenienti dall’estero. Dignitari fra i quali le telecamere hanno inquadrato già seduti il presidente francese Emmanuel Macron e la consorte Brigitte, con cappellino nera e veletta sul viso.