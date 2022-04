Elezioni Francia, exit poll: Macron rieletto presidente con il 58%

Oggi, domenica 24 aprile 2022, si è tenuto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Francia, che ha visto protagonisti il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader di destra Marine Le Pen. Alle 20, al momento della chiusura dei seggi, i risultati con i primi exit poll. In netto vantaggio Macron con il 58,2%, solo il 41,8% per Le Pen. Questi i dati secondo gli exit poll: Macron resta all’Eliseo per un secondo mandato.

Al Campo di Marte, il primo exit poll che dà Emmanuel Macron vincitore con un risultato che oscilla fra il 57,6% e il 58,2% dei voti è stato accolto dai fan del presidente-candidato con una esplosione di gioia. “On a gagné, on a gagné!”, scandiscono i sostenitori sventolando centinaia di bandiere francesi e europee. La forbice dei primi exit poll si colloca tra il 57,6 e il 58,2% per il presidente Macron e tra il 41,8 e il 42,2% per Marine Le Pen. Il tasso di astensione è il più alto dal 1969, tra il 27,8 e il 29,8%. Macron è il primo presidente della Repubblica francese rieletto da Jacques Chirac nel 2002.