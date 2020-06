Iran, uccisione Qasem Soleimani: mandato d'arresto per Donald Trump

TEHERAN - «La magistratura iraniana ha emesso un'allerta rossa all'Interpol per le 36 persone ricercate, che sono figure politiche e militari. Queste persone - ha dichiarato il procuratore di Teheran - sono condannate per "omicidio" e "terrorismo". Il presidente Donald Trump è in cima alla lista e continuerà a essere perseguito anche al termine del suo mandato presidenziale».

Iran: Usa, mandato arresto Trump espediente propaganda - «Il mandato d’arresto iraniano per il presidente Donald Trump è «una trovata propagandistica che nessuno prende seriamente»: lo ha detto l'inviato speciale Usa per l’Iran Brian Hook.

Iran, responsabili Usa e Iraq pagheranno per Soleimani - «Gli Stati Uniti e alcuni altri Paesi coinvolti» nell’uccisione lo scorso 3 gennaio a Baghdad del generale dei Pasdaran Qasem Soleimani, «compreso l’Iraq» dove è avvenuto «questo crimine contro la sicurezza nazionale e la sovranità dell’Iran, dovranno pagare per le loro azioni contro il diritto internazionale». Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri di Teheran, Mohsen Baharvand, commentando i mandati di cattura annunciati oggi dalla magistratura della Repubblica islamica nei confronti di almeno 36 stranieri con ruoli politici e militari per il ruolo svolto nell’assassinio di Soleimani, tra cui il presidente americano Donald Trump. «L'Iran li perseguirà attraverso le organizzazioni internazionali», ha dichiarato Baharvand, sostenendo che «presto altri americani, che hanno operato i droni» impiegati nell’operazione Usa, «saranno identificati e subiranno un mandato d’arresto».